Почти 180 государственных выплат, как и пенсий, исчисляются исходя из прожиточного минимума, не всегда точно отражающего уровень бедности граждан.

Министерство социальной политики Украины разработало законопроект, предусматривающий изменения в принципах начисления базовой социальной помощи гражданам без необходимого страхового стажа.

Одно из ключевых нововведений предложения – отказ от привязки к прожиточному минимуму при определении размера этой помощи. Объем выплат предлагается определять в зависимости от страхового стажа лица.

Ведомство отмечает, что в настоящее время почти 180 государственных выплат исчисляются исходя из прожиточного минимума, не всегда точно отражающего уровень бедности граждан. Кроме того, любое повышение прожиточного минимума создает значительное финансовое давление на государственный бюджет.

В связи с этим Министерство социальной политики предлагает не использовать прожиточный минимум как основу для определения базовой социальной помощи. Согласно проекту закона, размер пособия должен быть определен как разница между базовой суммой, установленной для семьи в размере 4000 гривен, и среднемесячным доходом семьи.

Эта сумма предусмотрена для первого члена семьи. Для каждого следующего члена семьи она составит 70% от базовой величины.

Однако существуют исключения, когда сохраняется стопроцентный размер пособия:

дети до 6 лет;

дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью первой и второй;

дети, воспитываемые одинокой матерью, не являющейся замужем;

дети, воспитываемые одиноким отцом или опекуном, не состоящие в браке;

дети из многодетных семей.

В случае достижения пенсионного возраста без необходимого страхового стажа для получения пенсии предлагается следующая схема начисления базовой социальной помощи:

Лицам со страховым стажем менее 10 лет будет назначено 60% от базовой величины;

Лицам, у которых страховой стаж составляет от 10 до 20 лет, принадлежит 70% от базовой величины;

Индивидуумам со стажем от 20 до 30 лет будет выплачиваться 80% от базовой величины;

Лицам, чей стаж составляет 30 лет и старше, будет начислено 100% базовой величины.

Источник: НаПенсії.

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