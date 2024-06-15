Мешканці п'яти областей України можуть одержати грошову допомогу від французької гуманітарної організації ACTED.

В Україні розпочалася реєстрація для отримання нової грошової допомоги від гуманітарної організації ACTED з Франції. Ця грошова допомога доступна для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від воєнних дій. Про це повідомляється на сторінці організації у Фейсбук.

Мешканці п'яти областей України можуть отримати грошову допомогу від французької гуманітарної організації ACTED за наступними умовами:

Запорізька область: допомога надається соціально незахищеним категоріям населення, що проживають у Новоолександрівській територіальній громаді.

Миколаївська область: жителі Березнегуватської територіальної громади Баштанського району, чия житлова нерухомість частково або повністю постраждала внаслідок воєнних дій.

Сумська область: мешканці міста Шостка, які втратили частину або всю житлову нерухомість через воєнні події.

Харківська область: соціально вразливі категорії населення Савинської територіальної громади Ізюмського району згідно зі списками місцевої влади.

Херсонська область: мешканці Тягинської громади Бериславського району, чия житлова нерухомість постраждала від воєнних дій.

Для отримання грошової допомоги слід звернутися на гарячу лінію відділу грошової допомоги за номерами телефонами:

067 131-10-02;

063 453-57-10;

095 285-29-84.

Останні новини України:

Нагадаємо, пропонується два види грошової допомоги.

Як писала Politeka, безробітні українці отримають по 500 доларів.

Також Politeka повідомляла, деяким українцям виплатять відчутну грошову допомогу.