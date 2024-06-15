В Україні розпочалася реєстрація для отримання нової грошової допомоги від гуманітарної організації ACTED з Франції. Ця грошова допомога доступна для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від воєнних дій. Про це повідомляється на сторінці організації у Фейсбук.
Мешканці п'яти областей України можуть отримати грошову допомогу від французької гуманітарної організації ACTED за наступними умовами:
- Запорізька область: допомога надається соціально незахищеним категоріям населення, що проживають у Новоолександрівській територіальній громаді.
- Миколаївська область: жителі Березнегуватської територіальної громади Баштанського району, чия житлова нерухомість частково або повністю постраждала внаслідок воєнних дій.
- Сумська область: мешканці міста Шостка, які втратили частину або всю житлову нерухомість через воєнні події.
- Харківська область: соціально вразливі категорії населення Савинської територіальної громади Ізюмського району згідно зі списками місцевої влади.
- Херсонська область: мешканці Тягинської громади Бериславського району, чия житлова нерухомість постраждала від воєнних дій.
Для отримання грошової допомоги слід звернутися на гарячу лінію відділу грошової допомоги за номерами телефонами:
- 067 131-10-02;
- 063 453-57-10;
- 095 285-29-84.
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