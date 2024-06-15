В Украине началась регистрация для получения новой денежной помощи от гуманитарной организации ACTED из Франции. Эта денежная помощь доступна для внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от военных действий. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
Жители пяти областей Украины могут получить денежную помощь от французской гуманитарной организации ACTED по следующим условиям:
- Запорожская область: помощь оказывается социально незащищенным категориям населения, проживающим в Новоалександровской территориальной общине.
- Николаевская область: жители Березнеговатской территориальной общины Баштанского района, чья жилая недвижимость частично или полностью пострадала в результате военных действий.
- Сумская область: жители города Шостка, потерявшие часть или всю жилую недвижимость из-за военных событий.
- Харьковская область: социально уязвимые категории населения Савинской территориальной общины Изюмского района согласно спискам местных властей.
- Херсонская область: жители Тягинского общества Бериславского района, чья жилая недвижимость пострадала от военных действий.
Для получения денежной помощи следует обратиться на горячую линию отдела денежной помощи по телефонам:
- 067 131-10-02;
- 063 453-57-10;
- 095 285-29-84.
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