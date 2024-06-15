Жители пяти областей Украины могут получить денежную помощь от французской гуманитарной организации ACTED.

В Украине началась регистрация для получения новой денежной помощи от гуманитарной организации ACTED из Франции. Эта денежная помощь доступна для внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от военных действий. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Жители пяти областей Украины могут получить денежную помощь от французской гуманитарной организации ACTED по следующим условиям:

Запорожская область: помощь оказывается социально незащищенным категориям населения, проживающим в Новоалександровской территориальной общине.

Николаевская область: жители Березнеговатской территориальной общины Баштанского района, чья жилая недвижимость частично или полностью пострадала в результате военных действий.

Сумская область: жители города Шостка, потерявшие часть или всю жилую недвижимость из-за военных событий.

Харьковская область: социально уязвимые категории населения Савинской территориальной общины Изюмского района согласно спискам местных властей.

Херсонская область: жители Тягинского общества Бериславского района, чья жилая недвижимость пострадала от военных действий.

Для получения денежной помощи следует обратиться на горячую линию отдела денежной помощи по телефонам:

067 131-10-02;

063 453-57-10;

095 285-29-84.

Последние новости Украины:

Напомним, предлагается два вида денежной помощи.

Как писала Politeka, безработные украинцы получат по 500 долларов.

Также Politeka сообщала, некоторым украинцам выплатят ощутимую денежную помощь.