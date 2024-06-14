Мобільний оператор «Lifecell» зробив абонентам важливе пояснення щодо відновлення SIM-картки і збереження номеру – з’ясувався дуже неприємний нюанс.

Днями до оператора «Lifecell» звернулася жінка, повідомивши про неприємності:

«Втрачена сім-картка, номер дуже важливий, знаходимось за кордоном. Що можна зробити?».

В «Lifecell» пообіцяли із ситуацією розібратись.

Додамо, що, згідно з роз’ясненнями «Lifecell», повторне використання неактивної SIM - це додаткова послуга, яка дозволяє знову скористатися SIM-картою, деактивованою по життєвому циклу.

Спробувати відновити номер можна. Для цього необхідно подзвонити в контактний центр за номером 5433 (з мобільного) або на 0 800 20 5433 (дзвінки з номерів мереж фіксованого зв’язку України та мобільних номерів lifecell не тарифікуються). Також можна звернутись у найближчий магазин lifecell.

Але існують випадки, коли відновити SIM-картку неможливо. Це станеться, якщо абонентський номер використовується іншим абонентом або вже доступний за послугою «Вибір номеру».

Також не вийде відновити SIM-картку, якщо номер використовується оператором lifecell або був перенесений від іншого оператора.

Відсутня SIM-карта, на якій раніше був номер – це також причина, через яку відновити SIM-картку не вдасться.

Також в «Lifecell» попередили, що інші технічні причини можуть стати перешкодою для відновлення SIM-карти.

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