Мобільний оператор «Lifecell» звернувся до своїх абонентів, повідомивши про важливе рішення, яке діятиме до 31 грудня поточного року.

В «Lifecell» повідомили абонентам, що акції «Гігабайти без кордонів» та «Хвилини для України» були продовжені ще на пів року. Тобто, до 31 грудня.

Таким чином абоненти-роумери можуть користуватися мобільним зв’язком у роумінгу без додаткової плати. Однак, звісно є умова – оплачений пакет послуг.

В «Lifecell» уточнили, що акціями у роумінгу користуються близько 400 тисяч їхніх абонентів.

«Гігабайти без кордонів» та «Хвилини для України» дають змогу українцям за межами своєї країни користуватися швидкісним мобільним інтернетом та телефонувати без додаткової плати за роумінг», - наголосили в «Lifecell».

Але для цього потрібно оплатити пакет послуг за тарифним планом lifecell або перезамовити його за номером *700# під час дії акцій.

В «Lifecell» також додали, що додаткове підключення не вимагається.

Гігабайти та хвилини будуть нараховані автоматично після оплати або перезамовлення пакета послуг.

Також зазначаэться, що акція «Гігабайти без кордонів» діє у 31 странах.

«З 12 червня 2024 року до цього списку приєднаються Норвегія та Сан-Марино. Обсяг гігабайтів для використання залежить від тарифного плану», - повідомили в «Lifecell».

Акція «Хвилини для України» розповсюджується на вісім країн.

В «Lifecell» уточнили, що хвилини, які нараховуються відповідно до тарифу абонента, можна використовувати для вхідних та вихідних дзвінків з/на всі українські номери.

Для перевірки залишку акційних гігабайтів потрібно натиснути *108*5#, хвилин — комбінацію *108*4#.

Додамо, що компанія «Lifecell» заробила на 16,1% більше ніж минулого року (3,1 млрд грн) у першому кварталі 2024. Чистий прибуток компанії збільшився на 164% до 2,6 млрд грн.

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