Мобильный оператор "Lifecell" обратился к своим абонентам, сообщив о важном решении, которое будет действовать до 31 декабря текущего года.

В Lifecell сообщили абонентам, что акции Гигабайты без границ и Минуты для Украины были продлены еще на полгода. То есть? до 31 декабря.

Таким образом, абоненты-роумеры могут пользоваться мобильной связью в роуминге без дополнительной платы. Однако, конечно, есть условие – оплаченный пакет услуг.

В Lifecell уточнили, что акциями в роуминге пользуются около 400 тысяч их абонентов.

«Гигабайты без границ» и «Минуты для Украины» позволяют украинцам за пределами своей страны пользоваться скоростным мобильным интернетом и звонить по телефону без дополнительной платы за роуминг», - отметили в «Lifecell».

Но для этого нужно оплатить пакет услуг по тарифному плану lifecell или перезаказать его по номеру *700# во время действия акций.

В Lifecell также добавили, что дополнительное подключение не требуется.

Гигабайты и минуты будут начислены автоматически после оплаты или перезаказа пакета услуг.

Также отмечается, что акция "Гигабайты без границ" действует в 31 странах.

«С 12 июня 2024 г. к этому списку присоединятся Норвегия и Сан-Марино. Объем гигабайтов для использования зависит от тарифного плана», – сообщили в «Lifecell».

Акция «Минуты для Украины» распространяется на восемь стран.

В "Lifecell" уточнили, что минуты, которые начисляются в соответствии с тарифом абонента, можно использовать для входящих и исходящих звонков с/на все украинские номера.

Для проверки остатка акционных гигабайтов нужно нажать *108*5#, минут – комбинацию *108*4#.

Добавим, что компания «Lifecell» заработала на 16,1% больше, чем в прошлом году (3,1 млрд грн) в первом квартале 2024 года. Чистая прибыль компании увеличилась на 164% до 2,6 млрд грн.

Последние новости Украины:

Начислят компенсацию: касается абонентов "Киевстар", Lifecell и Vodafone.

Отключение абонентов от 3G: "Киевстар" сделал новое объяснение.

Новые правила для абонентов Киевстар, Lifecell и Vodafone: что обязательно нужно знать.