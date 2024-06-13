В Lifecell сообщили абонентам, что акции Гигабайты без границ и Минуты для Украины были продлены еще на полгода. То есть? до 31 декабря.
Таким образом, абоненты-роумеры могут пользоваться мобильной связью в роуминге без дополнительной платы. Однако, конечно, есть условие – оплаченный пакет услуг.
В Lifecell уточнили, что акциями в роуминге пользуются около 400 тысяч их абонентов.
«Гигабайты без границ» и «Минуты для Украины» позволяют украинцам за пределами своей страны пользоваться скоростным мобильным интернетом и звонить по телефону без дополнительной платы за роуминг», - отметили в «Lifecell».
Но для этого нужно оплатить пакет услуг по тарифному плану lifecell или перезаказать его по номеру *700# во время действия акций.
В Lifecell также добавили, что дополнительное подключение не требуется.
Гигабайты и минуты будут начислены автоматически после оплаты или перезаказа пакета услуг.
Также отмечается, что акция "Гигабайты без границ" действует в 31 странах.
«С 12 июня 2024 г. к этому списку присоединятся Норвегия и Сан-Марино. Объем гигабайтов для использования зависит от тарифного плана», – сообщили в «Lifecell».
Акция «Минуты для Украины» распространяется на восемь стран.
В "Lifecell" уточнили, что минуты, которые начисляются в соответствии с тарифом абонента, можно использовать для входящих и исходящих звонков с/на все украинские номера.
Для проверки остатка акционных гигабайтов нужно нажать *108*5#, минут – комбинацию *108*4#.
Добавим, что компания «Lifecell» заработала на 16,1% больше, чем в прошлом году (3,1 млрд грн) в первом квартале 2024 года. Чистая прибыль компании увеличилась на 164% до 2,6 млрд грн.
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