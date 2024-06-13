Мобільний оператор «Київстар» проводить попередню підготовку і тестування обладнання для того, щоб впровадити технологію 5G.

Нові подробиці щодо підготовки «Київстар» до запуcку 5G, зокрема, повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Повідомляється, що НКЕК вже втретє продовжує на запит «Київстар» випробовування радіотехнології стандарту #5G_NR та тестування базових станцій радіотехнології 5G за умов уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей та майна.

Тестування, уточнили в НКЕК, триватиме до 14 серпня 2024-го року.

«В рамках даного короткострокового випробування Kyivstar надіслав звіт, що підтверджує готовність ядра основної пакетної мережі Київстар до майбутнього швидкого розгортання мережі 5G з архітектурою NSA (Non Stand Alone) для пілотної або комерційної експлуатації», - розповіли також в Комісії.

Підкреслюється, що це випробовуваня практично підтверджує теоретичні розрахунки щодо очікуваних значень швидкості передачі даних на смартфонах та можливість надання послуг високошвидкісного Інтернету.

Підкреслимо, що 5G — це п’яте покоління мобільного зв’язку, яке діє на основі стандартів телекомунікацій (5G/IMT-2020). 5G має забезпечувати значно вищу швидкість передачі даних, меншу затримку та більшу пропускну здатність у порівнянні з технологіями 4G.

Раніше в «Київстар» повідомили, що до 2027-го року стратегія мобільного оператора включає покращення стійкості мережі та розширення 4G, швидке відновлення на деокупованих територіях, а також підготовка до ери 5G.

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