Новые подробности подготовки «Киевстар» к запуску 5G, в частности, сообщили в Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Сообщается, что НКЭК уже в третий раз продолжает по запросу «Киевстар» испытание радиотехнологии стандарта #5G_NR и тестирование базовых станций радиотехнологии 5G при условии устранения вредных помех, электромагнитных помех, риска для здоровья и безопасности людей и имущества.

Тестирование, уточнили в НКЭК, будет продолжаться до 14 августа 2024-го года.

"В рамках данного краткосрочного испытания Kyivstar прислал отчет, подтверждающий готовность ядра основной пакетной сети Киевстар к предстоящему быстрому развертыванию сети 5G с архитектурой NSA (Non Stand Alone) для пилотной или коммерческой эксплуатации", - рассказали также в Комиссии.

Подчеркивается, что это испытание практически подтверждает теоретические расчеты по ожидаемым значениям скорости передачи данных на смартфонах и возможность предоставления услуг высокоскоростного Интернета.

Подчеркнем, что 5G – это пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020). 5G должен обеспечивать значительно более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и большую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G.

Ранее в «Киевстар» сообщили, что к 2027 году стратегия мобильного оператора включает улучшение устойчивости сети и расширение 4G, быстрое восстановление на деоккупированных территориях, а также подготовка к эре 5G.

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