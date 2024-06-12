Зміни для абонентів «Київстар» почнуть діяти з 13 червня, пише Politeka.net. А саме – будуть закриті для підключення нових абонентів такі тарифи LOVE UA Контракт, LOVE UA Світло Контракт, LOVE UA Магніт Контракт.
Однак з’являться тарифи LOVE UA Світло Контракт 2023 і LOVE UA Магніт Контракт 2023. Для контрактних абонентів ці тарифи для підключення будуть доступні також із завтрашнього дня – 13 червня.
«Нові тарифи LOVE UA Магніт Контракт та LOVE UA Світло Контракт — спеціальний тариф для абонентів, що планують перейти на Київстар від іншого мобільного оператора зі збереженням номера», - розповіли в «Київстар».
Додамо, що «Київстар» також повідомив абонентам, що долучилися до проєкту #КібербезпекаФінансів, який покликаний вберегти людей від кібершахрайства.
Також в «Київстар» зробили пояснення щодо умов спілкування у роумінгу:
«Якщо за умовами тарифу надаються хвилини для спілкування за кордоном, ви можете використовувати їх у країнах, де діє Роумінг як вдома».
Нагадаємо, раніше в «Київстар» повідомили, що з 13 червня користувачі деяких тарифів зможуть дзвонити за умовами тарифу на номери Індії, Бельгії, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, США, Чехії, Норвегії та Швеції.
«Натомість, з переліку країн у тарифі будуть видалені Узбекистан, Ізраїль та Китай», - попереджають у «Київстар».
Це, як кажуть в компанії, пов’язано з низьким попитом на дзвінки в ці країни.
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