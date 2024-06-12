Телекоммуникационная компания «Киевстар» закрывает некоторые тарифы и уже предупредила об этом абонентов, ведь изменения начнут действовать с завтрашнего дня.

Изменения для абонентов Киевстар начнут действовать с 13 июня, пишет Politeka.net. А именно – будут закрыты для подключения новых абонентов такие тарифы LOVE UA Контракт, LOVE UA Свет Контракт, LOVE UA Магнит Контракт.

Однако появятся тарифы LOVE UA Свет Контракт 2023 и LOVE UA Магнит Контракт 2023. Для контрактных абонентов эти тарифы для подключения будут доступны также с завтрашнего дня – 13 июня.

«Новые тарифы LOVE UA Магнит Контракт и LOVE UA Свет Контракт – специальный тариф для абонентов, планирующих перейти на Киевстар от другого мобильного оператора с сохранением номера», - рассказали в «Киевстаре».

Добавим, что «Киевстар» также сообщил абонентам, присоединившимся к проекту #КибербезопасностьФинансов, который призван уберечь людей от кибермошенничества.

Также в «Киевстар» сделали объяснения об условиях общения в роуминге:

«Если по условиям тарифа предоставляются минуты для общения за границей, вы можете использовать их в странах, где действует Роуминг как дома».

Напомним, ранее в «Киевстаре» сообщили, что с 13 июня пользователи некоторых тарифов смогут звонить по условиям тарифа на номера Индии, Бельгии, Испании, Италии, Канады, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, США, Чехии, Норвегии и Швеции.

«Вместо этого из перечня стран в тарифе будут удалены Узбекистан, Израиль и Китай», - предупреждают в «Киевстар».

Это, как говорится в компании, связано с низким спросом на звонки в эти страны.

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