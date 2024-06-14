На днях к оператору «Lifecell» обратилась женщина, сообщив о неприятностях:
«Потерянf сим-карта, номер очень важный, находимся за границей. Что можно сделать?
В Lifecell пообещали с ситуацией разобраться.
Добавим, что, согласно разъяснениям «Lifecell», повторное использование неактивной SIM – это дополнительная услуга, позволяющая вновь воспользоваться SIM-картой, деактивированной по жизненному циклу.
Попытаться восстановить номер можно. Для этого необходимо позвонить в контактный центр по номеру 5433 (с мобильного) или на 0800205433 (звонки из номеров сетей фиксированной связи Украины и мобильных номеров lifecell не тарифицируются). Также можно обратиться в ближайший магазин lifecell.
Но есть случаи, когда восстановить SIM-карту будет невозможно. Это произойдет, если абонентский номер используется другим абонентом или уже доступен по услуге «Выбор номера».
Также не удасться восстановить SIM-карту, если номер используется оператором lifecell или был перенесен от другого оператора.
Отсутствует SIM-карта, на которой ранее был номер – это также причина, по которой восстановить SIM-карту не удастся.
Также в Lifecell предупредили, что другие технические причины могут стать препятствием для восстановления SIM-карты.
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