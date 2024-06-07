Мобільний оператор «Lifecell» повідомив, чому абоненти можуть раптом побачити, що всі вихідні дії їхніх номерів заблоковані.

Днями один з абонентів «Lifecell» отримав попередження, що надання послуг по його номеру буде припинено.

«Як відновити номер та чому його заблокували?», - звернувся схвильований абонент до «Lifecell».

В компанії пообіцяли з ситуацією розібратись.

Зазначимо, що раніше в Lifecell розповіли, як не втратити номер. Згідно з роз’ясненнями, після кожного поповнення рахунку одним платежем на суму не менше 10 грн життєвий цикл SIM продовжується на 365 днів від дати поповнення рахунку. Після закінчення цього терміну на 30 днів всі вихідні дії номера будуть заблоковані - незалежно від наявності коштів на рахунку.

«Протягом цього часу Ви будете мати можливість поповнити рахунок, після чого всі дії по номеру будуть розблоковані. Якщо Ви не поповните рахунок від 10 грн одним платежем протягом цих 30 днів, Ваш номер буде деактивовано», - попереджали в «Lifecell» абонентів.

Також в «Lifecell» розповіли абонентам, як відновити SIM-карту.

«Повторне використання неактивної SIM - це додаткова послуга, яка дозволяє знову скористатися SIM-картою, деактивованою по життєвому циклу», - зазначили в компанії.

Спробувати відновити номер можна зателефонувавши в контактний центр за номером 5433 (з мобільного) або на 0 800 20 5433 (дзвінки з номерів мереж фіксованого зв’язку України та мобільних номерів lifecell не тарифікуються) або звернувшись у найближчий магазин lifecell.

«Ціна за послугу залежить від категорії номера», - попереджали в прес-службі мобільного оператора.

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