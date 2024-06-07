Мобильный оператор Lifecell сообщил, почему абоненты могут вдруг увидеть, что все исходящие действия их номеров заблокированы.

На днях один из абонентов Lifecell получил предупреждение, что предоставление услуг по его номеру будет прекращено.

«Как восстановить номер и почему его заблокировали?», – обратился взволнованный абонент к «Lifecell».

В компании пообещали c ситуацией разобраться.

Напомним, что ранее в Lifecell рассказали, как не потерять номер. Согласно разъяснениям? после каждого пополнения счета одним платежом на сумму не менее 10 грн жизненный цикл SIM продолжается на 365 дней от даты пополнения счета. По истечении этого срока на 30 дней все исходящие действия номера будут заблокированы – независимо от наличия средств на счете.

«В течение этого времени у Вас будет возможность пополнить счет, после чего все действия по номеру будут разблокированы. Если Вы не пополните счет от 10 грн. одним платежом в течение этих 30 дней, Ваш номер будет деактивирован», - предупреждали в «Lifecell» абонентов.

Также в Lifecell рассказали абонентам, как восстановить SIM-карту.

«Повторное использование неактивной SIM – это дополнительная услуга, которая позволяет снова воспользоваться SIM-картой, деактивированной по жизненному циклу», – отметили в компании.

Попытаться восстановить номер можно позвонив в контактный центр по номеру 5433 (с мобильного) или на 0 800 20 5433 (звонки из сетей фиксированной связи Украины и мобильных номеров lifecell не тарифицируются) или обратившись в ближайший магазин lifecell.

«Цена за услугу зависит от категории номера», – предупреждали в пресс-службе мобильного оператора.

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