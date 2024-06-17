Так, один з абонентів «Vodafone», отримавши SMS-повідомлення стосовно нової ціни, висловив бажання попрощатися.

«Мабуть, буду з вами прощатися... Я інвалід(проблеми з пересуванням: треба протезування) і так кожна копійка на рахунку, щоб підтримати своє, нікому потрібне, здоров'я. Для мене 200 грн вже забагато, мені не потрібно додаткових Гб мобільного інтернета. Зв'язок і так нікуди не годиться і інтернет також, не говорячи, коли нема світла. Ваші конкуренти і то приняли моє становище і зробили все, що від них залежить», - розповів про свою ситуацію чоловік на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook.

За словами абонента, до такого рішення його підштовхують зміни, про які його попередили в SMS.

«Маємо новину про зміни. З 17.06.24 назва вашого тарифу зміниться на Joice Start 2023, а вартість буде 200 грн/4 тижні. Водночас ми збільшили обсяг ГБ: з 15 до 25 ГБ. Також, якщо пакет на 4 тижні не оплачений, щодня зніматиметься обов'язковий платіж - 15 грн і буде надаватися 200 МБ інтернету (діють і в роумінгу), та додатковo - 15 грн за дзвінки в мережі в разі користування в Україні…», - процитував абонент повідомлення від «Vodafone».

В компанії відреагували на скаргу, підкресливши, що вони розуміють, що зміна тарифів нікому не сподобається.

«Але ми маємо тримати зв'язок на плаву, бо багато хто далеко від рідних, і телефон – єдиний спосіб бути поруч», - підкреслили в «Vodafone», запропонувавши абоненту звернутися у приватні повідомлення групи, щоб можна було перевірити доступні акційні пропозиції і тарифи за його номером.

Нагадаємо, 17 червня компанія «Vodafone» змінила вартість тарифів Joice та Turbo.

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