Некоторые абоненты "Vodafone", услышав об изменении стоимости тарифа, уверяют, что готовы уйти от этого оператора к другому.

Так, один из абонентов Vodafone, получив SMS-сообщения относительно новой цены, выразил желание попрощаться.

«Пожалуй, буду с вами прощаться… Я инвалид (проблемы с передвижением: нужно протезирование) и так каждая копейка на счету, чтобы поддержать свое, никому нужное, здоровье. Для меня 200 грн уже многовато, мне не нужно дополнительных Гб мобильного интернета. Связь и так никуда не годится и интернет тоже, не говоря уже, когда нет света. Ваши конкуренты и то приняли мое положение и сделали все от них зависящее» , - рассказал о своей ситуации мужчина на официальной странице «Vodafone» в Facebook.

По словам абонента, к такому решению его подталкивают изменения, о которых он был предупрежден в SMS.

«Имеем новость об изменениях. С 17.06.24 название вашего тарифа изменится на Joice Start 2023, а стоимость будет 200 грн/4 недели. В то же время, мы увеличили объем ГБ: с 15 до 25 ГБ. Также если пакет на 4 недели не оплачен, ежедневно будет сниматься обязательный платеж - 15 грн и будет предоставляться 200 МБ интернета (действуют и в роуминге), и дополнительно - 15 грн за звонки в сети в случае пользования в Украине…», - процитировал абонент сообщение от Vodafone.

В компании отреагировали на жалобу, подчеркнув, что понимают, что изменение тарифов никому не понравится.

«Но мы должны держать связь на плаву, потому что многие вдали от родных, и телефон – единственный способ быть рядом», - подчеркнули в Vodafone, предложив абоненту обратиться в частные сообщения группы, чтобы можно было проверить доступные акционные предложения и тарифы по его номеру.

Напомним, 17 июня компания Vodafone изменила стоимость тарифов Joice и Turbo.

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