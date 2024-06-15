Нещодавно в Україні підійняли тарифи на електроенергію, що обурило українців. Втім українців досі турбує, чи планується нове підвищення тарифу. На це питання в ефірі телемарафону відповів заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Він чітко відповів на питання: "Чи може бути черговий етап підвищення тарифу на світло в найближчій осяжній перспективі?"

"Ні, на сьогодні таких розмов немає", – наголосив Колісник.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення 4,32 грн/кВт*год. Новий тариф набув чинності від 1 червня 2024 року та діятиме до кінця квітня 2025 року. Тепер за світло доведеться платити майже на 64% більше ніж досі. Рішенням уряду також передбачено зміни для побутових споживачів, у будинках яких встановлено електричне опалення.

При цьому народний депутат та перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів, які ще тарифи можуть підняти для населення.

"Рвуться в бій водоканали, вони вимагають підвищення тарифу. Я думаю, це в першу чергу. Водоканали волають, що вони в катастрофічному стані, і заборони на підвищення цін на воду немає. Тому, думаю, що першими можуть бути тарифи на холодну воду", – сказав він.

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