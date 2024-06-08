Відключення світла влітку є ймовірним, тепліші температури та довші світлові дні роблять їх легшими для перенесення.

В Україні ще з травня тривають перебої з електропостачанням через пошкодження енергетичної інфраструктури. За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, ряд чинників може спричинити подальше погіршення ситуації.

Основним фактором є здатність українців та бізнесу адаптуватись до енергоефективного способу життя. Очікування на літо залишаються складними, оскільки використання кондиціонерів та іншої кліматичної техніки збільшить споживання електроенергії. Хоча відключення світла влітку є ймовірним, тепліші температури та довші світлові дні роблять їх легшими для перенесення. Таким чином, залишається сподіватися на позитивний розвиток подій.

Інші чинники, які можуть вплинути на відключення електроенергії, включають здатність України збільшити імпорт електроенергії з Європи, ризик нових обстрілів, а також швидкість ремонту та відновлення пошкодженого обладнання.

Сергій Коваленко також наголосив, що українцям варто готуватися до складної зими, оскільки деяка частина обладнання енергосистеми вже вийшла з ладу і не підлягає відновленню.

Підготовка до складної зими з відключеннями електроенергії є критично важливою, особливо в умовах непередбачуваності дій Росії, яка є підступним ворогом. Неможливо точно передбачити їхні наступні кроки, але поточна ситуація вказує на те, що зима буде викликовою.

"Що і скільки встигнуть відновити енергетики, щоб повернути у мережу, важко сказати зараз. Певна кількість об'єктів відновленню не підлягають. Але точно можна сказати, що взимку навантаження на енергосистему буде великим", - зазначив Сергій Коваленко.

Джерело: 24 Канал.

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