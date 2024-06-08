Отключение света летом возможно, более теплые температуры и более длинные световые дни делают их более легкими для переноски.

В Украине еще с мая продолжаются перебои с электроснабжением из-за повреждений энергетической инфраструктуры. По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, ряд факторов может повлечь за собой дальнейшее ухудшение ситуации.

Основным фактором является способность украинцев и бизнеса адаптироваться к энергоэффективному образу жизни. Ожидания летом остаются сложными, поскольку использование кондиционеров и другой климатической техники увеличит потребление электроэнергии. Хотя отключение света летом вероятно, более теплые температуры и более длинные световые дни делают их более легкими для переноски. Таким образом, остается надеяться на позитивное развитие событий.

Другие факторы, которые могут повлиять на отключение электроэнергии, включают способность Украины увеличить импорт электроэнергии из Европы, риск новых обстрелов, а также скорость ремонта и восстановление поврежденного оборудования.

Сергей Коваленко также подчеркнул, что украинцам следует готовиться к сложной зиме, поскольку некоторая часть оборудования энергосистемы уже вышла из строя и не подлежит восстановлению.

Подготовка к сложной зиме с отключениями электроэнергии критически важна, особенно в условиях непредсказуемости действий России, которая является коварным врагом. Невозможно точно предсказать следующие шаги, но текущая ситуация указывает на то, что зима будет вызовной.

"Что и сколько успеют восстановить энергетики, чтобы вернуть в сеть, трудно сказать сейчас. Определенное количество объектов восстановлению не подлежат. Но точно можно сказать, что зимой нагрузка на энергосистему будет большая", - отметил Сергей Коваленко.

Источник: 24 Канал.

Последние новости в Украине:

Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.

Как сообщала Politeka, что ждет должников за коммунальные услуги.

Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.