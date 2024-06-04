В опалювальний сезон в Україні збережено тариф на електроенергію для тих, хто користується електричним опаленням, на рівні 2,64 грн за кВтгод. Проте під час неопалювального сезону ціна для таких споживачів підвищується до 4,32 грн за кВтгод, як і для всіх інших. Про це йдеться в рішенні уряду.

Згідно з урядовим рішенням, сім'ї, що використовують електричне опалення та споживають до 2000 кВт*год на місяць під час зими, можуть користуватися старим тарифом. Проте якщо споживання перевищує цю позначку, вартість всього спожитого струму обчислюється за новим, вищим тарифом.

У контексті складної економічної ситуації, спричиненої війною, міністр енергетики Герман Глущенко висловив переконання, що підвищення ціни на електроенергію для населення до рівня ринкової ціни, що складає майже 7,5 грн за кВт*год, неможливе. Проте водночас він зазначив, що держава також не може утримувати надзвичайно низьку пільгову ціну для всіх споживачів. Попередній тариф у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

Міністр підкреслив необхідність справедливого розподілу державної підтримки, спрямованої на тих, хто дійсно має потребу в ній. Такі особи, які не можуть оплатити послуги з електропостачання за новим тарифом, отримають допомогу від держави у вигляді адресних субсидій.

Підвищення тарифів на електроенергію призведе до збільшення платіжок за електроенергію для середнього споживача, який використовує близько 170 кВт*год на місяць, на 285 гривень. Ці зміни сприятимуть збільшенню надходжень у бюджети "Енергоатому" та "Укргідроенерго".

Отримані кошти планують витратити на відновлення інфраструктури, пошкодженої в результаті російських атак. Однак, не слід очікувати, що підвищення тарифів вплине на графіки відключення електроенергії. На відновлення пошкоджених об'єктів потрібно значні інвестиції - мільярди доларів і приблизно два роки.

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