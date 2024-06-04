Повышение тарифов на электроэнергию приведет к увеличению платежей за электроэнергию для среднего потребителя.

В отопительный сезон в Украине сохранен тариф на электроэнергию для тех, кто пользуется электрическим отоплением, на уровне 2,64 грн за кВтч. Однако во время неотапливаемого сезона цена для таких потребителей повышается до 4,32 грн за кВтч, как и для всех остальных. Об этом говорится в решении правительства.

Согласно правительственному решению, семьи, использующие электрическое отопление и потребляющие до 2000 кВт*ч в месяц во время зимы, могут пользоваться старым тарифом. Однако если потребление превышает эту отметку, стоимость всего потребленного тока исчисляется по новому, более высокому тарифу.

В контексте сложной экономической ситуации, вызванной войной, министр энергетики Герман Глущенко выразил убеждение, что повышение цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной цены, что составляет почти 7,5 грн за кВт*ч, невозможно. Однако он отметил, что государство также не может удерживать чрезвычайно низкую льготную цену для всех потребителей. Предыдущий тариф в размере 2,64 грн. покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

Министр подчеркнул необходимость справедливого распределения государственной поддержки, направленной на тех, кто действительно нуждается в ней. Такие лица, которые не могут оплатить услуги по электроснабжению по новому тарифу, получат помощь от государства посредством адресных субсидий.

Повышение тарифов на электроэнергию приведет к увеличению платежей за электроэнергию для среднего потребителя, использующего около 170 кВт*ч в месяц, на 285 гривен. Эти изменения будут способствовать увеличению поступлений в бюджеты "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Вырученные средства планируют потратить на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак. Однако не следует ожидать, что повышение тарифов повлияет на графики отключения электроэнергии. На восстановление поврежденных объектов требуются значительные инвестиции – миллиарды долларов и примерно два года.

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