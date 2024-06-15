Кабинет Министров установил единую фиксированную цену на электроэнергию для населения 4,32 грн/кВт*ч - новый тариф вступил в силу с 1 июня.

Недавно в Украине подняли тарифы на электроэнергию, что возмутило украинцев. Впрочем, украинцев до сих пор беспокоит, планируется ли новое повышение тарифа. На этот вопрос в эфире телемарафона ответил замминистра энергетики Николай Колесник.

Он четко ответил на вопрос: "Может ли быть очередной этап повышения тарифа на свет в ближайшей обозримой перспективе?"

"Нет, на сегодняшний день таких разговоров нет", - подчеркнул Колесник.

Напомним, Кабинет Министров установил единую фиксированную цену на электроэнергию для населения 4,32 грн/кВт*ч. Новый тариф вступил в силу с 1 июня 2024 года и будет действовать до конца апреля 2025 года. Теперь за свет придется платить почти на 64% больше, чем до сих пор. Решением правительства предусмотрены изменения для бытовых потребителей, в домах которых установлено электрическое отопление.

При этом народный депутат и первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал, какие тарифы еще могут поднять для населения.

"Рвутся в бой водоканалы, они требуют повышения тарифа. Я думаю, это в первую очередь. Водоканалы кричат, что они в катастрофическом состоянии, и запрета на повышение цен на воду нет. Поэтому думаю, что первыми могут быть тарифы на холодную воду" , – сказал он.

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