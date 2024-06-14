Мобільний оператор «Київстар» зробив повідомлення про зміни, які починають діяти вже з сьогоднішнього дня, 14 червня – що саме стане по-іншому і скільки це коштуватиме абонентам.

Як повідомляє «Київстар», зміни стосуватимуться тарифу «Все Разом Слава 2024», пише Politeka.net.

В компанії повідомили, що тариф змінить назву.

«З 14 червня 2024 року тариф ВСЕ РАЗОМ Слава 2024 називатиметься ВСЕ РАЗОМ Перевага», - попередили в «Київстар».

При цьому наповнення та умови цього тарифного плану залишаться незмінними.

В «Київстар» також нагадали, що тариф коштуватиме 200 грн. на місяць, тобто ≈ 6,67 грн/день. І в ньому є Домашній інтернет, Київстар ТБ та мобільний зв’язок. Абоненти також можуть скористатися низкою корисних функцій. Одна з них – тиждень довіри.

«Випадково пропустили день оплати? Підключіть Тиждень довіри, і у вас залишиться доступ до інтернету та телебачення ще на 7 днів», - пояснили в «Київстар».

Ще одна функція – Домашній день. Як пояснюють «Київстар» вона стане у нагоді, коли потрібен домашній Інтернет на день чи не вистачає коштів для оплати тарифного плану. У такому разі можна замовити послугу і за 25 грн користуватися Інтернетом до наступної доби.

Зміна адреси – також ще одна корисна функція для абонентів. Якщо попереду переїзд і зміна адреси, то завдяки цій функції Домашній Інтернет і Київстар ТБ «змінять адресу» разом із абонентом.

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Також нагадаємо, що "Київстар" назвав тарифи, які будуть закриті.

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