Мобильный оператор «Киевстар» сделал сообщение об изменениях, которые начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 14 июня – что станет по-другому и сколько это будет стоить абонентам.

Как сообщает «Киевстар», изменения будут касаться тарифа «Все вместе Слава 2024», пишет Politeka.net.

В компании сообщили, что тариф сменит название.

«С 14 июня 2024 года тариф ВСЕ ВМЕСТЕ Слава 2024 года будет называться ВСЕ ВМЕСТЕ Преимущество», - предупредили в «Киевстар».

При этом наполнение и условия этого тарифного плана останутся неизменными.

В «Киевстар» также напомнили, что тариф будет стоить 200 грн. в месяц, то есть ≈ 6,67 грн/день. И в нем есть Домашний Интернет, Киевстар ТВ и мобильная связь. Абоненты также могут воспользоваться рядом полезных функций. Одна из них – неделя доверия.

«Случайно пропустили день оплаты? Подключите Неделю доверия и у вас останется доступ к интернету и телевидению еще на 7 дней», - пояснили в «Киевстар».

Еще одна функция – Домашний день. Как объясняют «Киевстар», она пригодится, когда нужен домашний Интернет на день или не хватает средств для оплаты тарифного плана. В таком случае можно заказать услугу и за 25 грн пользоваться Интернетом до следующего дня.

Смена адреса – еще одна полезная функция для абонентов. Если впереди переезд и смена адреса, то благодаря этой функции Домашний Интернет и Киевстар ТВ «сменят адрес» вместе с абонентом.

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Также напомним, что "Киевстар" назвал тарифы, которые будут закрыты.

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