Фахівець з кібербеспеки радить українцям не ділитися свїм номером телефону в інтернеті, а особливо тим, який у вас зареєстрований на соціальних мережах.
Про це стало відомо в youtube-каналі "HackYourMom".
Чому не можна надавати сервісам свій справжній номер телефону?
Експерт вважає, що повинен бути публічний номер телефону з яким ви ходите, розмовляєте і так далі.
Також повинен бути онлайн-номер, в ідеалі, американський, німецький який-небудь, онлайн-сім, на який ви зареєстрували усі ваші соцмережі окремо.
Тобто для Facebook окремий номер, для телеграму окремий, і орендувати їх не так дорого, як ви думаєте.
"Ми використовуємось сервіси які вартують десь один долар на місяць, я підкреслюю на місяць. Ми їх рекоментувати не будемо, їх дуже багато, ви можете обрати ваш власний будь-який аби не росіянський. Оце єдиний номер", - йдеться у повідомленні.
Експерт рекомендує для того, аби українці мали змогу забезпечити себе від злому, прослушки та не тільки - нікому не давати свій номер та використовувати різні номери для того, щоб спілкуватися і для того щоб реєструвати на них соціальні мережі, месенджери та інше.
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