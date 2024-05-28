Все в нашому житті стало цифровим і наші телефони становлять серйозну загрозу конфіденційності, тому важливо знати, як захистити свій гаджет від злому.

Злом телефону видає не тільки наші особисті дані, а й фінансову інформацію.

Найпотаємніші секрети, які ми приховуємо від інших, можуть стати відомими, просто зламавши наші телефони.

Як дізнатися, чи зламаний мій телефон?

Незвичайний розряд батареї. При зломі телефону батарея розряджається швидше, ніж звичайно, оскільки процеси виконуються у фоновому режимі.

Якщо ви помітили незвичайні ознаки низького заряду батареї протягом декількох днів, вам потрібно пошукати інші ознаки, щоб визначити, чи зламаний телефон чи ні.

Надмірне використання даних. На щастя, у наших мобільних телефонах є функція, яка дозволяє нам відстежувати використання даних як мобільних, так і Wi-Fi.

Незнайомі програми. Така людська природа: ми зосереджуємось лише на важливих речах. Ми зосереджуємося лише на програмах, які використовуємо щодня, і ігноруємо всі інші програми, встановлені на наших телефонах, включаючи шкідливе програмне забезпечення.

Низька продуктивність та перегрів. Якщо ви виявите, що телефон повільно виконує навіть найпростіші завдання, такі як введення номера для дзвінка, швидше за все, є що шукати. Якщо ваш телефон занадто старий або на ньому закінчилася пам'ять, це не може вважатися зломом телефону.

Що робити, якщо мій телефон зламали?

Якщо ви підозрюєте, що ваш телефон зламали, вам необхідно негайно вжити таких заходів.

Вимкніть мобільні дані та Wi-Fi. Оскільки Інтернет є посередником між вашим телефоном і хакером, це перерве зв'язок із хакером і захистить вас від подальшої шкоди.

Змінити паролі. Використовуйте свій ноутбук або інший пристрій, який не схильний до ризику злому, і змініть паролі всіх своїх онлайн-акаунтів і банківських рахунків.

Встановіть антивірусну програму та проскануйте свій телефон на наявність шкідливих програм або процесів. Антивірусний додаток подбає про загрози та нейтралізує їх.

Повідомте своєї сім'ї та друзів. Якщо ваш телефон зламаний, всі, з ким ви регулярно спілкуєтеся, і всі ваші контакти також ризикують бути зламаними.

Скидання налаштувань телефону до заводських налаштувань.

Останні новини України:

Як зрозуміти, що телефон прослуховують: найпростіші способи перевірки.

Що робити, якщо зламали WhatsApp: інструкція програмістів

Як захистити свій смартфон від стеження: поради кіберфахівців.