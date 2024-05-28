Все в нашей жизни стало цифровым и наши телефоны представляют серьезную угрозу конфиденциальности, поэтому важно знать, как защитить свой гаджет от взлома.

Взлом телефона выдает не только наши личные данные, но и финансовую информацию.

Самые сокровенные секреты, которые мы скрываем от других, могут стать известны, просто взломав наши телефоны.

Как узнать, взломан ли мой телефон?

Необычный разряд батареи. При взломе телефона батарея разряжается быстрее обычного, поскольку процессы выполняются в фоновом режиме.

Если вы заметили необычные признаки низкого заряда батареи в течение нескольких дней, вам нужно поискать другие признаки, чтобы определить, взломан ли телефон или нет.

Чрезмерное использование данных. К счастью, в наших мобильных телефонах есть функция, которая позволяет нам отслеживать использование данных, как мобильных, так и Wi-Fi.

Незнакомые приложения. Такова человеческая природа: мы сосредотачиваемся только на важных вещах. Мы сосредотачиваемся только на приложениях, которые используем каждый день, и игнорируем все остальные приложения, установленные на наших телефонах, включая вредоносное ПО.

Низкая производительность и перегрев. Если вы обнаружите, что ваш телефон медленно выполняет даже самые простые задачи, такие как ввод номера для звонка, скорее всего, есть что искать. Если ваш телефон слишком старый или на нем закончилась память, это не может считаться взломом телефона.

Что делать, если мой телефон взломали?

Если вы подозреваете, что ваш телефон взломали, вам необходимо немедленно принять следующие меры.

Отключите мобильные данные и Wi-Fi. Поскольку Интернет является посредником между вашим телефоном и хакером, это прервет связь с хакером и защитит вас от дальнейшего ущерба.

Изменить пароли. Используйте свой ноутбук или другое устройство, которое не подвержено риску взлома, и измените пароли всех своих онлайн-аккаунтов и банковских счетов.

Установите антивирусное приложение и просканируйте свой телефон на наличие вредоносных программ или процессов. Антивирусное приложение позаботится об угрозах и нейтрализует их.

Сообщите своей семье и друзьям. Если ваш телефон взломан, все, с кем вы регулярно общаетесь, и все ваши контакты также рискуют быть взломанными.

Сброс настроек вашего телефона к заводским настройкам.

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