Специалист по кибербезопасности советует украинцам не делиться своим номером телефона в интернете, а особенно тем, который у вас зарегистрирован на социальных сетях.

Об этом стало известно в youtube-канале "HackYourMom".

Почему нельзя предоставлять сервисам свой номер телефона?

Эксперт считает, что должен быть публичный номер телефона, с которым вы ходите, разговариваете и так далее.

Также должен быть онлайн-номер, в идеале, американский, немецкий какой-нибудь, онлайн-семь, на который вы зарегистрировали все ваши соцсети в отдельности.

То есть для Facebook отдельный номер, для телеграммы отдельный, и арендовать их не так дорого, как вы думаете.

"Мы используем сервисы, которые стоят где-то один доллар в месяц, я подчеркиваю на месяц. Мы их рекомендовать не будем, их очень много, вы можете выбрать ваш собственный любой, чтобы не русский. Это единственный номер", - говорится в сообщении.

Эксперт рекомендует для того, чтобы украинцы имели возможность обеспечить себя от взлома, прослушки и не только - никому не давать свой номер и использовать разные номера для того, чтобы общаться и для того, чтобы регистрировать на них социальные сети, мессенджеры и прочее.

Последние новости Украины:

Как понять, что телефон прослушивают: самые простые способы проверки.

Что делать, если взломали WhatsApp: инструкция программистов

Как защитить свой смартфон от слежки: советы киберспециалистов.