Особи, які мають достатнього страхового стажу, що неспроможні розраховувати на традиційні пенсійні виплати, їм платять грошову допомогу.

Для отримання пенсії в Україні необхідно мати страховий стаж. У разі, якщо людина є ФОП, вона сплачує цей внесок самостійно. На яку пенсію можуть розраховувати люди без страхового стажу у 2024 році.

Особи, які не мають достатнього страхового стажу, не можуть розраховувати на традиційні пенсійні виплати. Проте, з досягненням 65-річного віку, вони мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як соцпенсія за віком.

Розмір соціальної пенсії за віком визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2361 грн), і середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн).

Соціальна пенсія без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному сукупному доході.

Щоб отримувати допомогу, особам без необхідного пенсійного стажу необхідно звернутися в органи соціального захисту за місцем прописки або за адресою фактичного проживання. Для цього необхідно подати такі документи:

заяву; документ, що засвідчує особу та місце проживання пенсіонера, а також ідентифікаційний код (ІПН); довідку про наявний страховий стаж, яку видає Пенсійний фонд на запит пенсіонера; декларацію про доходи і майновий стан, заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

Джерело: Факти ICTV.

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