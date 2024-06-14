Лица, не имеющие достаточного страхового стажа, не могут рассчитывать на традиционные пенсионные выплаты, им платят денежную помощь.

Для получения пенсии в Украине необходимо иметь страховой стаж. В случае, если человек является ФЛП, он платит этот взнос самостоятельно. На какую пенсию могут рассчитывать люди без страхового стажа в 2024 году.

Лица, не имеющие достаточного страхового стажа, не могут рассчитывать на традиционные пенсионные выплаты. Однако, с достижением 65-летнего возраста, они имеют право на получение социальной помощи, известной как соцпенсия по возрасту.

Размер социальной пенсии по возрасту определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн ).

Социальная пенсия без трудового стажа перечисляется каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном совокупном доходе.

Для получения помощи лицам без необходимого пенсионного стажа необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или по адресу фактического проживания. Для этого необходимо подать следующие документы:

заявление; документ, удостоверяющий личность и место жительства пенсионера, а также идентификационный код (ИНН); справку об имеющемся страховом стаже, которую выдает Пенсионный фонд по запросу пенсионера; декларацию о доходах и имущественном состоянии, заполненную на основании справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия.

Источник: Факты ICTV.

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