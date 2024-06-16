Абоненти мобільного оператора «Vodafone» почали отримувати від компанії сповіщення щодо змін, які почнуть діяти вже з 17 червня.

Мобільний оператор «Vodafone» попереджає абонентів про зміну деяких тарифів.

Так, один з абонентів повідомив, що отримав SMS про те, що зміни відбудуться вже з наступного тижня, а саме – з 17 червня.

«Маємо новину про зміни. З 17.06.24 назва вашого тарифу зміниться на Joice Pro 2023, а нова вартість буде 260 грн/4 тижні», - йдеться у повідомленні від «Vodafone».

В компанії також розповіли абонентам, що водночас буде збільшено обсяг ГБ: з 25 до 35 ГБ.

Якщо ж тариф на 4 тижні не оплатити, щодня буде зніматися обов’язковий платіж – 15 грн.

«І буде надаватися 200 МБ інтернету (діють і в роумінгу), та додатково – 15 грн за дзвінки в мережі в разі користування в Україні», - попереджають у «Vodafone».

Така новина зовсім не порадувала абонента.

«Щоб вас вдавило (шановні) в честь чого підняття? Безперебійний зв’язок, інтернет є? Чи може вежі зв’язку обладнані генераторами?», - прокоментував абонент попередження від оператора.

Чоловік скаржиться, що після відключення світла буквально через дві хвилини зникає і Інтернет, тож йому не потрібні додаткові ГБ.

В компанії прокоментували скаргу, пояснивши, зокрема, необхідність збільшення тарифів:

«Ми спостерігаємо суттєве збільшення користування мобільним інтернетом, при цьому голосові послуги лишаються так само затребуваними. Для того, щоб за умов більшого навантаження на мережу зберегти звичний для вас рівень надання послуг, ми маємо закуповувати нове обладнання і розширювати нашу мережу».

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