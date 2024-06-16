Абоненты мобильного оператора Vodafone начали получать от компании уведомления об изменениях, которые начнут действовать уже с 17 июня.

Мобильный оператор Vodafone предупреждает абонентов об изменении некоторых тарифов.

Так, один из абонентов сообщил, что получил SMS о том, что изменения произойдут уже со следующей недели, а именно – с 17 июня.

«Имеем новость об изменениях. С 17.06.24 название вашего тарифа изменится на Joice Pro 2023, а новая стоимость будет 260 грн/4 недели», – говорится в сообщении от Vodafone.

В компании также рассказали абонентам, что будет увеличен объем ГБ: с 25 до 35 ГБ.

Если тариф на 4 недели не оплатить, ежедневно будет сниматься обязательный платеж – 15 грн.

"И будет предоставляться 200 МБ интернета (действуют и в роуминге), и дополнительно - 15 грн за звонки в сети в случае пользования в Украине", - предупреждают в Vodafone.

Такая новость совсем не порадовала абонента.

«Чтобы вас удавило (уважаемые) в честь чего поднятие? Бесперебойная связь, Интернет есть? Или, может, вышки связи оборудованы генераторами?» , – прокомментировал абонент предупреждение от оператора.

Мужчина жалуется, что после отключения света буквально через две минуты исчезает и Интернет, так что ему не нужны дополнительные ГБ.

В компании прокомментировали жалобу, объяснив, в частности, необходимость увеличения тарифов:

«Мы наблюдаем существенное увеличение использования мобильного интернета, при этом голосовые услуги остаются так же востребованными. Для того, чтобы при условии большей нагрузки на сеть сохранить привычный для вас уровень предоставления услуг, мы должны закупать новое оборудование и расширять нашу сеть».

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