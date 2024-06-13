Найважливіше, що вам потрібно знати, якщо ви чуєте в телефоні якісь потріскування чи шум під час розпови, то це інтерференція, а не ознаки прослуховування.

Про це йдеться в youtube-каналі Hack Your Mom.

"Це така штука, коли радіохвилі розповсюджуються, відбиваються від стін і потім виникають перешкоди", - повідомив експерт.

За словами фахівця, виявити прослуховування телефону по звуку чи по тому, що швидко сідає батарея - не можна.

Чому не можна відкривати сторонні посилання в телефоні?

На сьогоднішній день для того, щоб вирахувати ваше місцезнаходження, достатньо лише щоб ви відкрили e-mail або відкрили будь-яке посилання.

Як приклад, коли людина, яка переходить за посиланням в телефоні - вона віддає власні дані про пристрій.

Які дані можна отримати? Про пристрій, версія операційної системи, місцезнаходження ip-адреса та час - це дозволить вирахувати ваше точне місце розташування.

Тобто, не відкриваємо картку, не переходимо за сторонніми посиланнями - це номер один правило.

"Прослушка, якщо вона державна, вона взагалі не торкається вашого телефону, вся інформація знімається з вишки. Проте, якщо у вас встановлено якийсь росйський додаток, який пише на вашому телефоні щось, то це дійсно може скорочувати заряд вашого батареї... Ви повинні розуміти, як Вас можуть прослуховувати росіяни чи будь-хто інший", - додав експерт.

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