Аби подбати про свою безпеку, ви повинні знати інформацію про те, як вимкнути прослуховування на смартфоні.

Конфіденційність мікрофона є однією з найважливіших тем сучасної кібербезпеки, тому кожному з нас важливо знати, як вимкнути прослуховування на смартфоні.

Як вимкнути прослуховування на смартфоні

Не все прослуховування через мікрофон однакове. Деяке прослуховування мікрофона є відносно нешкідливим і його можна вимкнути на вашому пристрої. Інше прослуховування є більш прихованим і потенційно шкідливим. Ми можемо приблизно розділити ці типи на дві категорії: дозволене та без дозволу прослуховування.

Важливо розуміти різницю між дозволеним і без дозволу прослуховуванням. Дозволене прослуховування відбувається, коли ви надаєте додатку чи службі доступ до свого мікрофона для певних цілей, як-от голосові команди чи записування звукових повідомлень. Зазвичай це регулюється системами дозволів на вашому пристрої, і ви можете контролювати, які програми мають доступ до вашого мікрофона.

З іншого боку, прослуховування без дозволу — це коли програма або об’єкт отримує доступ до вашого мікрофона без вашої явної згоди. Такий тип прослуховування викликає серйозні занепокоєння щодо конфіденційності та часто пов’язаний із неетичними діями чи кіберзагрозами.

Ви повинні знати про три категорії прослуховування телефону:

Реклама: компанії часто використовують доступ до мікрофона для збору аудіоданих, що дозволяє їм націлювати на користувачів персоналізовану рекламу. Це може варіюватися від прослуховування ключових слів у ваших розмовах до показу релевантних оголошень. Удосконалення продуктів: деякі програми та служби збирають аудіодані, щоб покращити свої продукти чи послуги. Хоча це може бути зроблено з більш етичних намірів, межа між справжнім покращенням продукту та порушенням конфіденційності може бути розмитою. Злом: категорія, яка викликає найбільше занепокоєння, включає зловмисників, які використовують мікрофон вашого пристрою для несанкціонованого спостереження або злому. Це може мати серйозні наслідки, такі як викрадення даних, шахрайство з особистими даними або навіть ризики для особистої безпеки.

Для дозволеного прослуховування ви зберігаєте принаймні певний контроль над мікрофоном свого пристрою.

Як вимкнути прослуховування на смартфоні Android