Самое важное, что вам нужно знать, если вы слышите в телефоне какие-то потрескивание или шум во время разговора, это интерференция, а не признаки прослушивания.

Об этом говорится в youtube канале Hack Your Mom.

"Это такая штука, когда радиоволны распространяются, отражаются от стен и затем возникают помехи", – сообщил эксперт.

По словам специалиста, обнаружить прослушивание телефона по звуку или быстро садящейся батарее - нельзя.

Почему нельзя открывать посторонние ссылки в телефоне?

На сегодняшний день для того, чтобы вычислить ваше местонахождение, достаточно лишь чтобы вы открыли e-mail или открыли любую ссылку.

Как пример, когда человек, переходящий по ссылке в телефоне – он отдает собственные данные об устройстве.

Какие данные можно получить? Об устройстве, версии операционной системы, местоположении ip-адреса и времени - это позволит вычислить ваше точное местоположение.

То есть, не открываем карточку, не переходим по посторонним ссылкам – это номер один правило.

"Прослушка, если она государственная, она вообще не касается вашего телефона, вся информация снимается с вышки. Однако если у вас установлено какое-то российское приложение, которое пишет на вашем телефоне что-то, то это действительно может сокращать заряд вашего батареи... Вы должны понимать, как Вас могут прослушивать россияне или кто-либо другой", - добавил эксперт.

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