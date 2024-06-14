Починаючи з 1 червня, виплати державної грошової допомоги продовжили для деяких українців, але не для всіх.

В Україні особи, які постраждали від війни, можуть отримувати державну допомогу у розмірі 3 тисяч гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю, та 2 тисячі гривень для дорослих. Починаючи з 1 червня, допомога автоматично продовжена на наступні шість місяців для деяких категорій переселенців.

Починаючи з 1 червня, виплати державної допомоги для вразливих категорій осіб продовжили автоматично для тих, кому вже призначали її три місяці тому. Крім того, надання допомоги буде здійснюватися за заявою на продовження виплат.

Допомога надається для таких категорій вразливих осіб:

Особи, які стикаються з серйозними захворюваннями, але не мають статусу осіб з інвалідністю;

Діти, що проживають у сім'ях патронатних вихователів;

Патронатні вихователі;

Діти, які тимчасово проживають у родинах родичів, знайомих, прийомних сім'ях або в дитячих будинках сімейного типу.

Виплати можуть бути призначені також іншим категоріям, якщо загальний середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 гривні. Це стосується таких осіб:

Опікунство за дітьми до трьох років або дітьми, які потребують особливого догляду, до шести років;

Сім'ї з дітьми віком до 18 років та/або студентами до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою в професійних (професійно-технічних), фахових вищих або вищих навчальних закладах;

Особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;

Студенти віком до 23 років, які подають заяву самостійно;

Особи з інвалідністю III групи;

Сім'ї пенсіонерів. Крім того, особи старші за 55 років автоматично можуть продовжити отримання виплат.

Однак важливо зазначити, що виплати внутрішньо переміщеним особам можуть бути призупинені через два місяці після перепризначення, якщо особи, які не працюють і не опікуються дітьми чи людьми з інвалідністю, не вживатимуть заходів щодо свого працевлаштування.

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