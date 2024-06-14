Начиная с 1 июня выплаты государственной денежной помощи продлили для некоторых украинцев, но не для всех.

В Украине лица, пострадавшие от войны, могут получать государственную помощь в размере 3 тысяч гривен в месяц для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для взрослых. Начиная с 1 июня помощь автоматически продлена на следующие шесть месяцев для некоторых категорий переселенцев.

Начиная с 1 июня выплаты государственной помощи для уязвимых категорий лиц продлили автоматически для тех, кому уже назначали ее три месяца назад. Кроме того, оказание помощи будет производиться по заявлению на продление выплат.

Помощь оказывается для таких категорий уязвимых лиц:

Лица, которые сталкиваются с серьезными заболеваниями, но не имеют статуса лиц с инвалидностью;

Дети, проживающие в семьях патронатных воспитателей;

Патронатные воспитатели;

Дети, временно проживающие в родственниках, знакомых, приемных семьях или в детских домах семейного типа.

Выплаты могут быть назначены также другим категориям, если общий среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 9444 гривны. Это касается таких лиц:

Попечительство за детьми до трех лет или детьми, нуждающимися в особом уходе, до шести лет;

Семьи с детьми младше 18 лет и/или студентами до 23 лет, которые учатся по дневной или дуальной форме в профессиональных (профессионально-технических), профессиональных высших или высших учебных заведениях;

Лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе;

Студенты в возрасте до 23 лет, подающие заявление самостоятельно;

Лица с инвалидностью III группы;

Семья пенсионеров. Кроме того, лица старше 55 лет автоматически могут продлить получение выплат.

Однако важно отметить, что выплаты внутренне перемещенным лицам могут быть приостановлены через два месяца после переназначения, если лица, которые не работают и не занимаются детьми или людьми с инвалидностью, не будут принимать меры по своему трудоустройству.

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