На думку деяких абонентів «Vodafone», якість послуг не відповідає новим тарифам.

Крім того, люди скаржаться, що залишились і без грошей, і без роботи, а тепер ще й це.

«Чому мій тариф, який коштував 230 грн безпідставно підняли до 260 грн.Це в звязку з підняттям тарифу на елек...? І зробіть у Львові норм покриття інтернету, бо деколи неможливо в застосунок зайти»,

«Навіщо ви підвищуєте ціни під час війни, коли немає ні грошей, ні роботи, як жити далі простим Україцям, Шановний Водафон . Зі 300грн до 330грн . Куди ділися 190млн євро на відновлення України зв'язку, де 5G. Де гроші», - скаржаться клієнти на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook.

В «Vodafone» пояснили підвищення і куди витрачаються гроші абонентів.

«Для підтримки якості послуг потрібне нове обладнання та розширення мережі», - підкреслили в компанії, додавши, що минулого року біло інвестовано 5,7 млрд грн в розвиток телекомунікаційної інфраструктури країни.

Крім того, наголосили у «Vodafone», значні кошти йдуть на відновлення зв'язку в зонах бойових дій і підвищення енергонезалежності після атак на енергетичну інфраструктуру.

«Тому змінюється вартість тарифів», - пояснюють абонентам «Vodafone».

Нагадаємо, 17 червня компанія Vodafone змінює вартість тарифів Joice та Turbo Тарифні плани змінюють назву та отримають приставку _2023. Вартість хвилин понад пакет - 1.5 грн/хв, інтернету - 15 грн/200 МБ.

Після оновлення тарифів обов'язковий денний платіж знімається за 200 МБ на день в Україні та роумінгу, а за дзвінки по факту використання.

Новим абонентам тарифу Vodafone Turbo нарахують 1600 хвилин.

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