По мнению некоторых абонентов Vodafone, качество услуг не соответствует новым тарифам.

Кроме того, люди жалуются, что остались и без денег и без работы, а теперь еще и это.

«Почему мой тариф, который стоил 230 грн безосновательно подняли до 260 грн. Это в связи с поднятием тарифа на элек...? И сделайте во Львове норм покрытия интернета, потому что порой невозможно в приложение зайти»,

«Зачем вы повышаете цены во время войны, когда нет ни денег, ни работы, как жить дальше простым украинцам, Уважаемый Водафон. С 300грн до 330грн. Куда делись 190 млн евро на восстановление Украины связи, где 5G. Где деньги» , - жалуются клиенты на официальной странице Vodafone в Facebook.

В Vodafone объяснили повышение и куда тратятся деньги абонентов.

«Для поддержки качества услуг нужно новое оборудование и расширение сети», - подчеркнули в компании, добавив, что в прошлом году было инвестировано 5,7 млрд грн в развитие телекоммуникационной инфраструктуры страны.

Кроме того, отметили в Vodafone, значительные средства идут на восстановление связи в зонах боевых действий и повышение энергонезависимости после атак на энергетическую инфраструктуру.

«Поэтому меняется стоимость тарифов», – объясняют абонентам «Vodafone».

Напомним, 17 июня компания Vodafone меняет стоимость тарифов Joice и Turbo. Тарифные планы меняют название и получат приставку _2023. Стоимость минут свыше пакета - 1.5 грн/мин, интернета - 15 грн/200 МБ.

После обновления тарифов обязательный дневной платеж снимается за 200 МБ в день в Украине и роуминге, а по звонкам по факту использования.

Новым абонентам тарифа Vodafone Turbo насчитают 1600 минут.

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