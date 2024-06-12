Забезпечити захист особистих даних телефону в Україні за умови війни можна.
Про те як забезпечити безпеку розповіли експерти на youtube-канале HackYourMom.
Росія продовжує вести війну проти нашої країни, тому віртуальний простір на телефонах теж є полем битви.
Хакерські операції та фішингові кампанії є зброєю, яка використовується для нападу, зокрема, на урядові сайти, задля порушення роботи державних служб чи крадіжки конфіденційних даних.
Фахівці з кібербезпеки рекомендують українцям видалити з телефонів додаток NewProfilePic, яка дозволяє перетворити фото на малюнки. Ця програма запитує особисті дані, які можуть використати хакери.
Заборонені в Україні російські соцмережі, наприклад, ВКонтакті та "Однокласники" теж можуть бути небезпечними для українців.
Завдяки цим соцмережам у телефонах українців, російські спецслужби можуть активно використовувати дані на серверах.
Додаток для обробки фото FaceApp була розроблена в РФ, додаток використовує особисті дані в телефоні.
Поштові додатки для телефону, наприклад, Mail.Ru теж можуть бути в телефонах українців, чим може скористатися ФСБ на своїх платформах.
Касперський Secure Connection - антивірус, браузер Yandex теж може використовувати ворог.
На youtube-каналі HackYourMom розповіли українцям, який месенджер найбезпечніший.
"Хтось знає, що Вайбер розробили в Білорусі? Про це дуже багато людей забуває. Вайбер цілковито не безпечний. Вайбером не можна користуватись. Вотсап - можна", - йдеться у повідомленні.
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