Українцям в умовах війни вкрай важливо бути впевненими у тому, що особиста інформація з телефону не опиниться у ворога.

Забезпечити захист особистих даних телефону в Україні за умови війни можна.

Про те як забезпечити безпеку розповіли експерти на youtube-канале HackYourMom.

Росія продовжує вести війну проти нашої країни, тому віртуальний простір на телефонах теж є полем битви.

Хакерські операції та фішингові кампанії є зброєю, яка використовується для нападу, зокрема, на урядові сайти, задля порушення роботи державних служб чи крадіжки конфіденційних даних.

Фахівці з кібербезпеки рекомендують українцям видалити з телефонів додаток NewProfilePic, яка дозволяє перетворити фото на малюнки. Ця програма запитує особисті дані, які можуть використати хакери.

Заборонені в Україні російські соцмережі, наприклад, ВКонтакті та "Однокласники" теж можуть бути небезпечними для українців.

Завдяки цим соцмережам у телефонах українців, російські спецслужби можуть активно використовувати дані на серверах.

Додаток для обробки фото FaceApp була розроблена в РФ, додаток використовує особисті дані в телефоні.

Поштові додатки для телефону, наприклад, Mail.Ru теж можуть бути в телефонах українців, чим може скористатися ФСБ на своїх платформах.

Касперський Secure Connection - антивірус, браузер Yandex теж може використовувати ворог.

На youtube-каналі HackYourMom розповіли українцям, який месенджер найбезпечніший.

"Хтось знає, що Вайбер розробили в Білорусі? Про це дуже багато людей забуває. Вайбер цілковито не безпечний. Вайбером не можна користуватись. Вотсап - можна", - йдеться у повідомленні.

Останні новини України:

Як зрозуміти, що телефон прослуховують: найпростіші способи перевірки.

Що робити, якщо зламали WhatsApp: інструкція програмістів

Як захистити свій смартфон від стеження: поради кіберфахівців.