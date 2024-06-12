Обеспечить защиту личных данных телефона в Украине во время войне можно.
О мерах безопасности рассказали эксперты на youtube-канале HackYourMom.
Россия продолжает вести войну против нашей страны, поэтому виртуальное пространство на телефонах тоже поле битвы.
Хакерские операции и фишинговые кампании являются оружием, которое используется для нападения, в частности, на правительственные сайты, для нарушения работы государственных служб или кражи конфиденциальных данных.
Специалисты по кибербезопасности рекомендуют украинцам удалить из телефонов приложение NewProfilePic, позволяющую превратить фото в картинки. Это приложение запрашивает личные данные, которые могут использовать хакеры.
Запрещенные в Украине российские соцсети, например, ВКонтакте и Одноклассники тоже могут быть опасными для украинцев.
Благодаря этим соцсетям в телефонах украинцев российские спецслужбы могут активно использовать данные на серверах.
Приложение для обработки фотографий FaceApp была разработана в РФ, приложение использует личные данные в телефоне.
Почтовые приложения для телефона, например Mail.Ru тоже могут быть в телефонах украинцев, чем может воспользоваться ФСБ на своих платформах.
Касперский Secure Connection – антивирус, браузер Yandex тоже может использовать враг.
На youtube-канале HackYourMom рассказали украинцам, какой мессенджер самый безопасный.
"Кто знает, что Вайбер разработали в Беларуси? Об этом очень много людей забывает. Вайбер совершенно не безопасен. Вайбером нельзя пользоваться. Вотсап - можно", - говорится в сообщении.
Последние новости Украины:
Как понять, что телефон прослушивают: самые простые способы проверки.
Что делать, если взломали WhatsApp: инструкция программистов
Как защитить свой смартфон от слежки: советы киберспециалистов.