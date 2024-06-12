Украинцам в условиях войны крайне важно быть уверенными в том, что личная информация в телефоне не окажется у врага.

Обеспечить защиту личных данных телефона в Украине во время войне можно.

О мерах безопасности рассказали эксперты на youtube-канале HackYourMom.

Россия продолжает вести войну против нашей страны, поэтому виртуальное пространство на телефонах тоже поле битвы.

Хакерские операции и фишинговые кампании являются оружием, которое используется для нападения, в частности, на правительственные сайты, для нарушения работы государственных служб или кражи конфиденциальных данных.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют украинцам удалить из телефонов приложение NewProfilePic, позволяющую превратить фото в картинки. Это приложение запрашивает личные данные, которые могут использовать хакеры.

Запрещенные в Украине российские соцсети, например, ВКонтакте и Одноклассники тоже могут быть опасными для украинцев.

Благодаря этим соцсетям в телефонах украинцев российские спецслужбы могут активно использовать данные на серверах.

Приложение для обработки фотографий FaceApp была разработана в РФ, приложение использует личные данные в телефоне.

Почтовые приложения для телефона, например Mail.Ru тоже могут быть в телефонах украинцев, чем может воспользоваться ФСБ на своих платформах.

Касперский Secure Connection – антивирус, браузер Yandex тоже может использовать враг.

На youtube-канале HackYourMom рассказали украинцам, какой мессенджер самый безопасный.

"Кто знает, что Вайбер разработали в Беларуси? Об этом очень много людей забывает. Вайбер совершенно не безопасен. Вайбером нельзя пользоваться. Вотсап - можно", - говорится в сообщении.

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