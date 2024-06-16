Зміни стосуватимуться для деяких тарифів «Київстар» і пов’язані із роумінгом, пише Politeka.net.

В «Київстар» наголосили, що зміни щодо принципів регулювання роумінгу відбуваються у зв’язку з приєднанням України до роумінгового простору ЄС. Як зазначили в компанії, ще на початку повномасштабного вторгнення було дано старт підготовці до впровадження умов регулювання ЄС та розпочато надавання абонентам послуги Роумінг як вдома, що доступна у 27 країнах ЄС.

«Проте процес приєднання до єдиної роумінгової зони передбачає ряд змін і для тарифів, зокрема умови в Україні та роумінгу мають бути максимально схожими, згідно з регулюванням ЄС», - пояснили в «Київстар».

Але, як зазначили в компанії, на вартість послуг за кордоном впливають взаєморозрахунки із закордонними партнерами, тому через економічні фактори послуга роумінгу буде включена не в усі тарифи Київстар».

Так, вже з 4 липня в тарифі LOVE UA Свобода не буде доступною послуга роумінгу.

Однак абоненти, перебуваючи за кордоном, зможуть: реєструватися в мережі, змінити тариф, отримувати вхідні SMS, користуватись USSD, Мій Київстар та вебчатом для зв’язку з оператором.

«Якщо ви плануєте поїздку за кордон, рекомендуємо підібрати альтернативний тариф, у якому включена послуга роумінгу», - радять в «Київстар».

Також в компанії запевнили, що аналогічні зміни відбудуться і для інших атрифів, але поступово.

«Користувачі цих тарифів будуть поінформовані заздалегідь через SMS», - кажуть в «Київстар».

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