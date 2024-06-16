Изменения будут касаться некоторых тарифов «Киевстар» и связаны с роумингом, пишет Politeka.net.

В «Киевстар» отметили, что изменения отноительно принципов регулирования роуминга происходят в связи с присоединением Украины к роуминговому пространству ЕС. Как отметили в компании, еще в начале полномасштабного вторжения был дан старт подготовке к внедрению условий регулирования ЕС и начато предоставление абонентам услуги Роуминг как дома, доступной в 27 странах ЕС.

«Однако процесс присоединения к единой роуминговой зоне предусматривает ряд изменений и для тарифов, в частности, условия в Украине и роуминга должны быть максимально похожими, согласно регулированию ЕС», - пояснили в «Киевстар».

Но, как отметили в компании, на стоимость услуг за рубежом влияют взаиморасчеты с зарубежными партнерами, поэтому из-за экономических факторов услуга роуминга будет включена не во все тарифы «Киевстар».

Так, уже с 4 июля в тарифе LOVE UA Свобода не будет доступна услуга роуминга.

Однако абоненты, находясь за границей, смогут: регистрироваться в сети, изменить тариф, получать входящие SMS, пользоваться USSD, Мой Киевстар и веб-чатом для связи с оператором.

«Если вы планируете поездку за границу, рекомендуем подобрать альтернативный тариф, в котором включена услуга роуминга», – советуют в «Киевстар».

Также в компании заверили, что аналогичные изменения произойдут и для других атрифов, но постепенно.

«Пользователи этих тарифов будут проинформированы заранее по SMS», - говорят в «Киевстар».

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