Досвідчений городник назвав метод, як можна побороти білокрилку на капусті за одну обробку.

Про це розповідають на youtube-каналі "Наша дача".

Білокрилка - це маленький метелик білого кольору, вони розповсюджуються у великих кількостях, тоді вони становлять небезпеку для всіх рослин, зокрема капусти, на наших ділянках, на наших городах.

По-перше, вони висмоктують сік з рослин капусти, а по-друге продукти їхньої діяльності залишаються на листях, на стеблах та стають основою для розповсюдження сажестого грибу, і саджастий гриб в свою чергу закупорює листя капусти, після чого рослини перестають дихати та випаровувати вологу.

Овочі, зокрема, капуста - затримуються в розвитку і в особливо важких випадках вони можуть загинути, тому треба терміново приймати засоби для знищення білокрилки, як тільки побачили її на своїх ділянках.

Знищуємо білокрилку на капусті за одну обробку: 4 г препарату Теппекі розводимо на 10 л води, додаємо обов'язково будь-який "прилипач", який у вас є, він добре виконує свою роль, якщо будете по капусті працювати.

4 грами на 10 літрів води можете поділити його по 2 г, наприклад, якщо ділянка невелика у дачників.

Можна додати також для капусти на 10 літрів 20 грамів мочевини для того, щоб вона краще почала розвиватися.

"Прилипач" обов'язково потрібен у неї поверхня така, що відбиває повітряно- крапельну суміш, а по-друге "прилипач" дозволяє краще розповсюджуватись робочому розчину степики і затримує препарат на листових поверхнях довше.

Строк очікування два тижні, не можна нічого вживати, якщо обробили капусту.

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