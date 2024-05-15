Капуста корисна для здоров'я і використовуються в багатьох рецептах, але можуть викликати проблеми у городників-початківців при вирощуванні.
Для початку виберіть місце, освітлене сонцем, для вирощування колосків або вінчаючих видів, таких як броколі, капуста, брюссельська капуста та цвітна капуста.
Повним сонцем вважається 6 або більше годин сонячного світла на день.
Листові види, такі як капуста, листова капуста та редиска, найкраще ростуть на частковому або повному сонці.
Вибирати правильний сорт капусти – це ключове питання. Різні сорти капусти мають різні потреби і краще зростають у певних регіонах.
Перевірка ґрунту для капусти – гарна звичка при вирощуванні овочів у саду.
У всіх рослин є свої переваги щодо ґрунту, тому знання складу ґрунту допоможе діагностувати багато конкретних проблем і вирішити, як їх збалансувати.
Ваш урожай капусти може сильно постраждати через тісноту. Не піддавайтеся спокусі втиснути в город якнайбільше рослин.
Багато квітучих рослин можуть допомогти відлякувати комах, або діючи як пастки, або виділяючи щось, що діє як засіб, що відлякує.
Чорнобривці, герань і деревій служать цій меті, захищаючи капусту від комах.
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