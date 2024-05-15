Вибір місця для вирощування капусти – перший важливий чинник отримання максимального врожаю.

Капуста корисна для здоров'я і використовуються в багатьох рецептах, але можуть викликати проблеми у городників-початківців при вирощуванні.

Для початку виберіть місце, освітлене сонцем, для вирощування колосків або вінчаючих видів, таких як броколі, капуста, брюссельська капуста та цвітна капуста.

Повним сонцем вважається 6 або більше годин сонячного світла на день.

Листові види, такі як капуста, листова капуста та редиска, найкраще ростуть на частковому або повному сонці.

Вибирати правильний сорт капусти – це ключове питання. Різні сорти капусти мають різні потреби і краще зростають у певних регіонах.

Перевірка ґрунту для капусти – гарна звичка при вирощуванні овочів у саду.

У всіх рослин є свої переваги щодо ґрунту, тому знання складу ґрунту допоможе діагностувати багато конкретних проблем і вирішити, як їх збалансувати.

Ваш урожай капусти може сильно постраждати через тісноту. Не піддавайтеся спокусі втиснути в город якнайбільше рослин.

Багато квітучих рослин можуть допомогти відлякувати комах, або діючи як пастки, або виділяючи щось, що діє як засіб, що відлякує.

Чорнобривці, герань і деревій служать цій меті, захищаючи капусту від комах.

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