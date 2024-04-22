Для выращивания рассады капусты важно знать эти простые, но важные советы, чтобы в будущем успешно высадить ее и получить позже отличный урожай без многих проблем.

Белокочанная капуста пользуется большой популярностью среди дачников, особенно в северных и западных регионах, где она хорошо произрастает благодаря своей любви к влаге. Выращивание капусты на дачном участке можно начать с покупки готовой рассады, но для уверенности в ее качестве лучше вырастить рассаду самостоятельно. Этот процесс довольно прост, если знать определенные нюансы.

Рекомендуется выбирать ранние сорта белокочанной капусты для выращивания.

Для посева семян капусты можно приготовить почву самостоятельно, смешав дерновую землю, торф и песок в равных пропорциях. Добавьте стакан древесной золы и немного перлита для разрыхления. Перед посевом рекомендуется дезинфицировать почву кипятком или раствором марганцовки.

Также можно использовать готовую почвосмесь, которую можно приобрести в магазине. В интернет-магазине Клиома Сервис представлены продукты известных мировых производителей, таких как Baltic Peat и Rekyva, а также субстрат собственного производства по приятной цене.

Для выращивания рассады капусты подойдут различные емкости, но кассеты являются одним из лучших вариантов. Они имеют множество ячеек, отверстия для дренажа и некоторые комплектуются поддонами. Растения имеют достаточно места для роста, и за ними легко ухаживать. Капуста в кассетах не нуждается в пикировании, что упрощает процесс пересадки и не повреждает корневую систему.

Также можно использовать ящики, но придется затратить время на пикирование. Торфяные таблетки и стаканчики также популярны и экологичны. В интернет-магазине Клиома Сервис можно приобрести различные емкости для рассады капусты, такие как кассеты, горшки, торфяные таблетки и многое другое.

Семена капусты рекомендуется сеять в зависимости от сорта, обычно это указано на упаковке. Для ранних сортов сеять можно в конце февраля, если нет опасности заморозков, либо начале февраля при использовании укрытия. Глубина посева не должна превышать 1 см, и почву следует поливать перед посевом, а не после. Емкости с посевами накрывают пленкой и помещают в помещение с температурой воздуха около 20 градусов.

Уход за рассадой капусты После появления всходов температуру в помещении следует снизить: ночью до 8-10 градусов, днем до 15-17 градусов. Растениям необходим 12-15 часовой световой день, поэтому зимой целесообразно использовать дополнительное освещение. Через 2 недели после посева рекомендуется пикировать рассаду. После пикирования температуру следует поднять до 17-19 градусов, а через несколько дней снизить до 13-15 градусов.

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