Выбор места для выращивания капусты – первый важный фактор в получении максимального урожая.

Капуста полезна для здоровья и используются во многих рецептах, но могут вызвать проблемы у начинающих огородников при выращивании.

Для начала выберите место, освещенное солнцем, для выращивания колосьев или венчающих видов, таких как брокколи, капуста, брюссельская капуста и цветная капуста.

Полным солнцем считается 6 или более часов солнечного света в день.

Листовые виды, такие как капуста, листовая капуста и редис, лучше всего растут на частичном или полном солнце.

Выбирать правильный сорт капусты – это ключевой вопрос. Разные сорта капусты имеют разные потребности и лучше растут в определенных регионах.

Проверка почвы для капусты — хорошая привычка при выращивании овощей в саду.

У всех растений есть свои предпочтения в отношении почвы, поэтому знание состава почвы поможет диагностировать многие конкретные проблемы и решить, как их сбалансировать.

Ваш урожай капусты может сильно пострадать из-за тесноты. Не поддавайтесь искушению втиснуть в огород как можно больше растений.

Многие цветущие растения могут помочь отпугивать насекомых, либо действуя как ловушки, либо выделяя что-то, что действует как отпугивающее средство.

Бархатцы, герань и тысячелистник служат этой цели, защищая капусту от насекомых.

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