Особенно это блюдо из молодой капусты понравится тем, кто обожает этот овощ – маринованный, тушеный, запеченный в салатах.

И это стейк из молодой капусты. Рецептом поделилась фудблогер из Одессы Настя.

Ингредиенты требуются следующие: молодая капуста, куриное филе, шампиньоны, лук, сливки, сыр, а также масло, специи (например, черный и красный перец, паприка и сухой чеснок) и соль для заправки.

Блюда из молодой капусты.

Режем молодую капусту на стейки, а затем смазываем их с обеих сторон заправкой с растительным маслом, специями и солью.

Стейки из капусты запекаем в духовке 30 минут при 160 градусах.

И пока капуста запекается, можно приготовить начинку из курицы, лука, грибов и сливок.

«Выкладываем начинку на капусту, сверху сыр и в духовку еще на 10-15 минут», – рассказала фудблогер о ходе приготовления стойк из молодой капусты.

Блюда из молодой капусты.

Многим подписчикам на страницу фудблогера этот рецепт очень понравился:

«Люблю капусту в любом виде»,

«Я запекаю просто капустные стейки и запах на весь дом, нельзя дождаться когда будет готово. Очень вкусно»,

«Вкусное блюдо!»,

"Я очень люблю такие стейки, но я капусту смазываю еще сливочным маслом, а затем промазываю заправкой".

Напомним, что молодая капуста очень полезная. Она богата витаминами А, В, С, фолиевой кислотой, железом, магнием и фосфором.

Капуста защищает организм человека от появления язв, развития онкологии, лишнего веса и потери зрения.

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