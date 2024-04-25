Особенно это блюдо из молодой капусты понравится тем, кто обожает этот овощ – маринованный, тушеный, запеченный в салатах.
И это стейк из молодой капусты. Рецептом поделилась фудблогер из Одессы Настя.
Ингредиенты требуются следующие: молодая капуста, куриное филе, шампиньоны, лук, сливки, сыр, а также масло, специи (например, черный и красный перец, паприка и сухой чеснок) и соль для заправки.
Блюда из молодой капусты.
Режем молодую капусту на стейки, а затем смазываем их с обеих сторон заправкой с растительным маслом, специями и солью.
Стейки из капусты запекаем в духовке 30 минут при 160 градусах.
И пока капуста запекается, можно приготовить начинку из курицы, лука, грибов и сливок.
«Выкладываем начинку на капусту, сверху сыр и в духовку еще на 10-15 минут», – рассказала фудблогер о ходе приготовления стойк из молодой капусты.
Блюда из молодой капусты.
Многим подписчикам на страницу фудблогера этот рецепт очень понравился:
«Люблю капусту в любом виде»,
«Я запекаю просто капустные стейки и запах на весь дом, нельзя дождаться когда будет готово. Очень вкусно»,
«Вкусное блюдо!»,
"Я очень люблю такие стейки, но я капусту смазываю еще сливочным маслом, а затем промазываю заправкой".
Напомним, что молодая капуста очень полезная. Она богата витаминами А, В, С, фолиевой кислотой, железом, магнием и фосфором.
Капуста защищает организм человека от появления язв, развития онкологии, лишнего веса и потери зрения.
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