Приготовление молодой капусты по этому рецепту наполнит дом таким аппетитным ароматом, что трудно будет дождаться, когда блюдо наконец появится на столе.

Особенно это блюдо из молодой капусты понравится тем, кто обожает этот овощ – маринованный, тушеный, запеченный в салатах.

И это стейк из молодой капусты. Рецептом поделилась фудблогер из Одессы Настя.

Ингредиенты требуются следующие: молодая капуста, куриное филе, шампиньоны, лук, сливки, сыр, а также масло, специи (например, черный и красный перец, паприка и сухой чеснок) и соль для заправки.

Блюда из молодой капусты.

Режем молодую капусту на стейки, а затем смазываем их с обеих сторон заправкой с растительным маслом, специями и солью.

Стейки из капусты запекаем в духовке 30 минут при 160 градусах.

И пока капуста запекается, можно приготовить начинку из курицы, лука, грибов и сливок.

«Выкладываем начинку на капусту, сверху сыр и в духовку еще на 10-15 минут», – рассказала фудблогер о ходе приготовления стойк из молодой капусты.

Блюда из молодой капусты.

Многим подписчикам на страницу фудблогера этот рецепт очень понравился:

«Люблю капусту в любом виде»,

«Я запекаю просто капустные стейки и запах на весь дом, нельзя дождаться когда будет готово. Очень вкусно»,

«Вкусное блюдо!»,

"Я очень люблю такие стейки, но я капусту смазываю еще сливочным маслом, а затем промазываю заправкой".

Напомним, что молодая капуста очень полезная. Она богата витаминами А, В, С, фолиевой кислотой, железом, магнием и фосфором.

Капуста защищает организм человека от появления язв, развития онкологии, лишнего веса и потери зрения.

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