Салаты с молодой капустой и редисом могут быть не только с майонезом, сметаной или растительным маслом.

Салаты с молодой капустой и редисом первыми появляются на нашем столе весной. Хрустящие, нежные на вкус, очень полезные и аппетитные.

Поклонниками салатов с молодой капустой есть те, кто следят за фигурой, и те, кто ни в чем себе не отказывают.

Украинский кулинар Крючков Алексей решил поделиться еще одним рецептом салата с молодой капустой и редиской, который особенно понравится тем, кто любит остренькое.

«Сохраняйте и попробуйте приготовить: салат весенний Вкуснятина… Если любите острое, яркое и хрустящее сочетание то обязательно попробуйте!», - призвал кулинар на своей странице в Инстаграм.

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Салат "Вкуснятина" с молодой капустой, редиской и пикантной заправкой.

Ингредиенты требуются следующие: молодая капуста, редис, огурцы, кинза, соль и майонез. А для того чтобы салат был острым, Алексей предлагает добавить острый соус Шрирача.

Молодую капусту нашинковываем, редис нарезаем кружочками, а огурцы полукольцами. Добавляем в салатницу кинзу, соль и майонез, поливаем острым соусом.

«Попробуйте, все-таки уже весна во дворе полным ходом!», – советует кулинар.

Салат "Вкуснятина" с молодой капустой, редиской и пикантной заправкой.

Соус шрирача – это вид соуса из красного перца, уксуса, чеснока, сахара и соли.

За счет наличия острого перца халапеньо в составе шрирачи способствует ускорению метаболизма и положительно влияет на пищеварение. Чеснок, также считающийся обязательным ингредиентом, обладает антиоксидантными качествами и противовоспалительным действием. Шрирач хорошо согревает в холодное время года, обладает антисептическими свойствами и даже повышает иммунитет.

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