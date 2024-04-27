Блюда из молодой капусты получаются очень вкусными, сочными и полезными и этот замечательный рецепт обязательно пригодится как в обычный, так и в праздничный день.

С молодой капустой готовят салаты, крем-супы, борщи. Листья молодой капусты жарят в кляре и используют в приготовлении голубцов.

Рецептом еще одного вкусного блюда с молодой капустой поделилась блогер Наталья Жук.

Ингредиенты понадобятся следующие: молодая капуста, растительное масло, лук, морковь, соль и перец по вкусу, прованские травы, 300 г фарша, яйцо, лук, 1/2 чайной ложки сушеного чеснока, 100мл воды, 100 мл ложки томатного соуса.

"Мой любимый рецепт молодой капусты", - отметила Наталья на своей странице в Инстаграм.

Рецепт сочного блюда с молодой капустой.

Сначала молодую капусту нарезаем, на сковороду добавляем растительное масло и выкладываем капусту – готовим на среднем огне. Также в капусту добавляем нарезанную луковицу и одну натертую на крупной терке морковь. Солим и перчим по вкусу и добавляем прованские травы.

Рецепт сочного блюда с молодой капустой.

«Готовим под закрытой крышкой на маленьком огне», – рассказала кулинар.

Пока тушится молодая капуста, к фаршу добавляем 1 яйцо, мелко нарезанную луковицу, соль перец по вкусу и полчайной ложки сушеного чеснока. Хорошо перемешиваем и делаем небольшие шарики, которые необходимо обжарить на сковороде с обеих сторон. Затем добавляем воду, сливки и томатный соус.

Рецепт сочного блюда с молодой капустой.

Еще несколько минут протушиваем и добавляем в капусту. Все хорошо перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты под закрытой крышкой.

«Быстро, вкусно и интересно»,

«Очень вкусно»,

«Спасибо вам, рецепт сохранила»,

«Завтра приготовлю» , – комментируют этот рецепт блюда с молодой капустой пользователи Инстаграм.

Последние новости Украины:

Хрустящая и пикантная, как квашеная капуста: рецепт маринованной редиски, который стоит попробовать.

Рецепт оригинального салата с редиской и интересным ингредиентом: отличное сочетание.

Как быстро приготовить праздничный салат с пекинской капустой: этот рецепт вам понравится.