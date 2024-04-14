Салат «Весняний» з пекінською капустою, огірком та іншими смачними і простими інгредієнтами – це те, що так чудово буде доповнювати будь-який стіл.

Салати із пекінською капустою можна готувати у будь-яку пору року. Експериментуючи з інгредієнтами і заправками.

Пекінка – це универсальний продукт, яка чудово поєдується із великою кількістю смачних продуктів. Салати з пекінською капустою доповнюють сухариками і заправляють йогуртово-гірчичною заправкою, їх готують з авокадо, червоною рибою і огірком.

Ще одним чудовим рецептом салату з пекінською капустою поділилася на своїй сторінці в Інстаграм фудблогерка Ірина Савраз.

«Ділюся красивим і дуже смачним рецептом салату, який підійде як до буденного, так і до святкового столу.

Інгредієнти потрібні наступні: пекінська капуста, зелена цибуля, кисломолочний сир, майонез, помідорки і огірки.

Огірки необхідно почистити від шкірки і порізати півкільцями. Пекінську капусту слід нашаткувати, а помідори також порізати півкільцями.

Зелену цибулю дрібно нарізаємо.

«Майонез я переклала в кондитерський мішечок», - розповіла фудблогерка.

Формуємо салат шарами: на тарілку спочатку викладаємо пекінську капусту, а потім кисломолочний сир. Додаємо чорний перець, сіль і робимо майонезну сіточку.

«Майонез можна замінити на сметану», - зазначила Ірина.

Наступним шаром викладаємо помідори і огірки. А потім знову пекінська капуста і сир, а також майонезна сіточка. Підсолюємо і підперчуємо. Наступний шар – знову огірки і помідори.

Прикрашаємо салат із пекінською капустою зеленою цибулькою.

«Все дуже смачно і дуже легко. Усім рекомендую приготувати», - підкреслила фудблогерка.

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